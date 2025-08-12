به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در البرز و امام‌جمعه کرج و امیرحسین دانش کهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان عصر امروز در دیداری صمیمانه و معنوی با خانواده‌های دو نفر از شهدای والامقام البرز، «محمد قائم پناه» و «محسن کوه خیل»، دیدار و گفت‌وگو کردند. این ملاقات که در فضایی آکنده از احترام، ارادت و قدردانی برگزار شد، فرصتی برای تجدیدعهد و پیمان با آرمان‌های مقدس شهدا و یادآوری فداکاری‌های این عزیزان بود.

آیت‌الله حسینی همدانی در این دیدارها ضمن تسلیت فقدان این دو شهید والامقام تأکید کرد: شهدا نمادهای واقعی عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی هستند و با جان‌فشانی خود، راه سعادت و پیروزی ملت را هموار کردند. ایستادگی و صبر خانواده‌های معظم شهدا، همچون خود شهدا، نشانه ایمان عمیق به خداوند متعال و اعتقاد راسخ به ارزش‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است. ما قدردان پایداری، مقاومت و بردباری شما خانواده‌های معزز هستیم که این راه را ادامه می‌دهید.

امیرحسین دانش کهن نیز در این دیدارها، ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با تمام توان و ظرفیت خود، همواره در کنار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران خواهد بود تا ضمن تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، راه را برای تداوم حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهدا، مهم‌ترین وظیفه ماست که باید با همت جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای به بهترین نحو انجام شود.

گفتنی است شهید والامقام محمد قائم پناه، متولد هفتم تیرماه ۱۳۶۴ و شهید محسن کوه خیل، متولد دوازدهم مردادماه ۱۳۶۶، در حملات ناجوانمردانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان در سال جاری به فیض شهادت نائل آمدند. این شهدای بزرگوار با ایثار و فداکاری خود، نمادی از مقاومت و شجاعت در برابر دشمنان ایران اسلامی و حافظان امنیت و اقتدار ملت ایران هستند و و یاد و نامشان همواره در دل مردم قدرشناس این کشور و به‌ویژه استان البرز زنده خواهد ماند.

دیدار امروز، نه تنها فرصتی برای ابراز همدردی با خانواده‌های معزز شهدا بود، بلکه تبلور تعهد و پایبندی مسئولان به حفظ و پاسداشت ارزش‌های والای ایثار و شهادت محسوب می‌شود. همچنین این ملاقات، پیام‌آور اهمیت ادامه راه شهدا و ضرورت هوشیاری و مقاومت در برابر تهدیدات و چالش‌های موجود برای حفظ امنیت و استقلال کشور است و تأکیدی بر وحدت و همبستگی ملی در برابر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.