به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «اسب دریایی» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی پگاه ساجدی، پس از حضور در پنج جشنواره بین‌المللی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه مستقل ماه جولای در جشنواره Touchstone آمریکا شد.

این اثر با روایتی فانتزی - اجتماعی به نقد نقش‌های جنسیتی و کلیشه‌های اجتماعی می‌پردازد و دنیایی وارونه را به تصویر می‌کشد؛ جایی که مردان تجربه‌هایی را پشت سر می‌گذارند که در واقعیت مختص زنان است.

امیرمحمد آتشی، مستانه مرید، امیرسینا اولادزاد و رضا جمشیدی بازیگران «اسب دریایی» هستند.

«اسب دریایی» با نگاهی نو و ساختاری متفاوت، پرسشی عمیق درباره مرزهای هویت و جنسیت مطرح می‌کند.

این رویداد یک جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه است که هر ماه آثار مستقل از سراسر جهان را انتخاب و معرفی می‌کند. این جشنواره در کوکو بیچ، فلوریدا برگزار می‌شود و تمرکزش روی داستان‌های خلاقانه، جسورانه و مستقل از فیلمسازان نوآور و متعهد به روایت‌های منحصربه‌فرد است.

آثار منتخب این جشنواره هر ماه در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی جشنواره معرفی می‌شوند و در پایان سال، نمایش ویژه‌ای برای برترین‌ها برگزار می‌شود.