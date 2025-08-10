  1. هنر
«اسب دریایی» از آمریکایی‌ها جایزه گرفت

فیلم کوتاه «اسب دریایی» به کارگردانی پگاه ساجدی به عنوان بهترین فیلم یک جشنواره آمریکایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «اسب دریایی» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی پگاه ساجدی، پس از حضور در پنج جشنواره بین‌المللی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه مستقل ماه جولای در جشنواره Touchstone آمریکا شد.

این اثر با روایتی فانتزی - اجتماعی به نقد نقش‌های جنسیتی و کلیشه‌های اجتماعی می‌پردازد و دنیایی وارونه را به تصویر می‌کشد؛ جایی که مردان تجربه‌هایی را پشت سر می‌گذارند که در واقعیت مختص زنان است.

امیرمحمد آتشی، مستانه مرید، امیرسینا اولادزاد و رضا جمشیدی بازیگران «اسب دریایی» هستند.

«اسب دریایی» با نگاهی نو و ساختاری متفاوت، پرسشی عمیق درباره مرزهای هویت و جنسیت مطرح می‌کند.

این رویداد یک جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه است که هر ماه آثار مستقل از سراسر جهان را انتخاب و معرفی می‌کند. این جشنواره در کوکو بیچ، فلوریدا برگزار می‌شود و تمرکزش روی داستان‌های خلاقانه، جسورانه و مستقل از فیلمسازان نوآور و متعهد به روایت‌های منحصربه‌فرد است.

آثار منتخب این جشنواره هر ماه در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی جشنواره معرفی می‌شوند و در پایان سال، نمایش ویژه‌ای برای برترین‌ها برگزار می‌شود.

