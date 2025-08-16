راهیابی «همدم» به جشنواره فیلم نیواورلئان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «همدم» (Companion) به کارگردانی علیرضا معماریانی به سیوششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم نیواورلئان آمریکا راه پیدا کرد. این رویداد معتبر که از سال ۱۹۸۹ به همت New Orleans Film Society برگزار میشود، با برخورداری از نشان تأیید رسمی آکادمی اسکار در سه بخش فیلم کوتاه داستانی، مستند کوتاه و انیمیشن کوتاه، یکی از مهمترین بسترهای نمایش سینمای مستقل در جهان به شمار میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: این فیلم تنها یک سکانس از زندگی علی زاهدی، ماهیگیر اهل جزیرهی هرمز، و پیوند شگفتانگیزش با کبوترش قنبر است. این پرنده وفادار که سه سال پیش توسط علی پرورش یافته، هر غروب همراه با او، سوار بر موتورسیکلت، در جادههای جزیره پرواز میکند. این همراهی خارقالعاده، به یکی از جاذبههای دوستداشتنی برای گردشگران هرمز تبدیل شده و الهامبخش ستایش و تحسین بسیاری شده است.
حضور «همدم» در این جشنواره، فرصتی برای معرفی این اثر به جامعه حرفهای سینما و رقابت در کنار آثار شاخص بینالمللی است. پخش بینالمللی این فیلم را سولماز اعتماد بر عهده دارد و فیلمبرداری اثر نیز بر عهده علیرضا معماریانی بوده است.
