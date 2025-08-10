به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی در نشست شورای اداری استان بر لزوم پیگیری جدی مدیران استانی برای حل مشکلات، پیشبرد پروژهها و جذب اعتبارات ملی به نفع مردم تأکید کرد.
استاندار کرمان در این نشست بیان کرد: برخی مدیران در پیگیری مسائل ملی مربوط به استان تعلل میکنند، در حالی که این موضوع قابل قبول نیست.
وی خواستار ارائه پیشنهادات دستگاهها برای استفاده بهینه از اعتبارات ملی شد و گفت: با همکاری نمایندگان مجلس، اولویتها مشخص و پیگیری خواهد شد.
استاندار کرمان با اشاره به پیشرفتهای اخیر استان، اظهار کرد: اقدامات مثبتی مانند نهضت مدرسهسازی و توسعه انرژیهای تجدید پذیر در حال انجام است که امیدواری برای آینده را افزایش میدهد.
ضرورت دغدغهمندی مدیران نسبت به توسعه استانداردهای بومی
طالبی بر ضرورت اتحاد و همکاری مدیران برای پیشبرد اهداف استان تأکید کرد و گفت: به دنبال مدیرانی هستیم که دغدغه توسعه کرمان را داشته و در این مسیر گام بردارند.
وی از مدیران خواست بر نتیجهمحوری تمرکز کنند و گزارش پیشرفت پروژهها را بهطور مستمر ارائه دهند. همچنین بر شناسایی و رفع موانع پروژههای راکد تأکید کرد و گفت: برخی مشکلات حقوقی یا اداری باعث توقف پروژهها شده که باید بهسرعت حل شوند.
شفافیت و پاسخگویی به مردم و رسانهها
استاندار کرمان، شفافیت و پاسخگویی به مردم را از اولویتهای مدیریتی دانست و گفت: تقویت روابط عمومیها و اطلاعرسانی شفاف برای جلب اعتماد عمومی ضروری است.
وی همچنین بر لزوم تعامل سازنده با رسانهها تأکید کرد و افزود: خبرنگاران به دنبال انعکاس واقعیتها هستند و مدیران باید پاسخگوی آنان باشند.
اجتناب از عملکرد جزیرهای و تقویت همکاریهای بیندستگاهی
طالبی با انتقاد از عملکرد جزیرهای برخی دستگاهها، خواستار همکاری همهجانبه برای پیشبرد برنامههای توسعهای شد.
وی به برنامه "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵" اشاره کرد و گفت: این طرح نیازمند مشارکت تمام نهادهاست و هیچ دستگاه به تنهایی نمیتواند آن را اجرا کند.
تدوین اولویتها و استفاده از نیروهای متخصص
استاندار کرمان از تدوین برنامهای برای پیگیری اولویتهای ملی خبر داد و گفت: برای برخی موضوعات ویژه، از نیروهای مجرب استفاده خواهد شد تا با رویکردی فرادستگاهی، پروژهها پیش برود.
وی در پایان تصریح کرد: در انتصابات، نگاه سیاسی وجود ندارد و از افراد باتجربه و مورد اعتماد جامعه در سطوح مدیریتی استفاده میشود.
