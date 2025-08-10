به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی استاندار کردستان عصر یکشنبه، به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، از موکب پیامبر اعظم (ص) شرکت گاز استان بازدید کرد و در حاشیه این بازدید اظهار داشت: خدمات ارزشمند و کیفیت بالای موکب پیامبر اعظم (ص) بیانگر همت، تعهد و میهمان‌نوازی مردم شریف کردستان است.

وی بیان کرد: فراهم‌بودن شرایط مناسب برای استراحت و پذیرایی زائران، همراه با دسترسی آسان به مسیر کربلای معلی، موجب آرامش و آسایش خاطر آنان شده است.

استاندار کردستان با اشاره به وحدت موجود در این موکب افزود: آنچه این مجموعه را متمایز می‌کند، جلوه زیبای برادری میان شیعه و سنی است که بار دیگر نشان داد مردم این خطه با همدلی در خدمت به زائران امام حسین (ع) افتخار می‌آفرینند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، گفت: موکب پیامبر اعظم (ص) از ۱۲ مردادماه فعالیت خود را آغاز کرده و علاوه بر ارائه صبحانه، ناهار و شام، با همکاری بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور خدمات درمانی سرپایی ارائه می‌دهد.

احمد فعله گری افزود: امکانات اسکان موقت نیز برای زائران در مسیر رفت و برگشت فراهم شده تا با آسودگی مسیر خود را ادامه دهند.