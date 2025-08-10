به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسهای که به منظور بررسی مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهرستانهای کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در فرمانداری کاشمر با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار کاشمر برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به بررسیهای انجامشده و نظرات مطرحشده از سوی بخشداران، برنامهریزیهای لازم برای حل مشکلات آب و فاضلاب این شهرستانها انجام خواهد شد تا تابستان سال آینده دغدغههای موجود کاهش یابد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از آغاز احداث یک مخزن دو هزار مترمکعبی در مجموعه بالا ولایت و پایین ولایت شهرستان کاشمر خبر داد و افزود: همچنین یک مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی از محل اعتبارات محرومیتزدایی نیز احداث خواهد شد.
وی درباره وضعیت خطوط انتقال آب گفت: بخشی از این خطوط فرسوده و بخشی دیگر نیاز به تقویت دارد که تصمیم به اجرایی کردن پروژههای لازم در این زمینه گرفته شده است.
امامی به قرارداد متمرکز برای هوشمندسازی و اصلاح شبکه اشاره کرد و گفت: برای هر شهرستان امکانات لازم برای ۱۰ کیلومتر از شبکه به صورت مشارکتی تأمین خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی عنوان کرد: برای شهرستان خلیلآباد، حفر چاه جدید و اصلاح خطوط انتقال در دو مسیر برنامهریزی شده و یک مسیر ۵ کیلومتری نیز نیاز به اصلاح دارد.
وی همچنین از تأمین اعتبارات لازم برای احداث یک مخزن سه هزار مترمکعبی تا پایان سال برای شهرستان خلیل آباد خبر داد.
امامی در خصوص شهرستان بردسکن گفت: مجوز حفر دو حلقه چاه اخذ شده و یک چاه موجود نیز نیاز به تجهیز و برق رسانی دارد و همچنین احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی در این شهرستان آغاز شده و تلاش میشود که به نتیجه برسد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی درباره تأمین آب پایدار در مناطق عشایری و مشکلات موجود که تأمین آب با تانکر انجام میگیرد، گفت: با همکاری امور عشایر و شرکت آب و فاضلاب حدود ۱۰ روستا از لوله کشی آب شرب برخوردار خواهند شد
وی با اشاره به اینکه جهت شهرستان کوهسرخ، تجهیزات خط قراچه و بند قرا در دستور کار قرار گرفته است و گفت: احداث یک مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی و یک ساختمان اداری نیز برای این شهرستان پیشبینی شده است.
امامی به تأمین برق اضطراری برای چاههای آب در این شهرستانها اشاره کرد و گفت: تلاش میشود تا برای هر شهرستان حداقل یک دستگاه ژنراتور تأمین شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تأکید کرد: خط انتقال فاضلاب مسکن ملی کاشمر تا شهریور ماه اجرایی خواهد شد و تا زمان راهاندازی تصفیهخانه، از سپتیکتانک به صورت موقت استفاده خواهد شد.
