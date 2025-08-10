هشدار پلیس خوزستان؛ زائران اربعین با مدارک معتبر به مرز مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مرز چذابه اظهار کرد: پلیس خوزستان با آمادگی کامل بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به زائران اربعین حسینی است.
وی افزود: زائران ایرانی و اتباع خارجی موظفاند پیش از عزیمت به مرزهای شلمچه و چذابه، گذرنامه و سند خادم معتبر خود را از شهر یا استان مبدأ تهیه کنند.
سردار میرفیضی با تأکید بر اینکه خدمات صدور یا چاپ گذرنامه و سند خادم در این دو مرز ارائه نمیشود، از زائران خواست با مدارک کامل به مرزها مراجعه کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین به زائران توصیه کرد: به شایعات توجه نکنید و اخبار مربوط به اربعین را تنها از مراجع رسمی و معتبر دنبال کنید.
فرمانده انتظامی خوزستان در پایان از زائران خواست با رعایت نکات اعلامشده، سفری امن و بدون دغدغه به عتبات عالیات داشته باشند.
