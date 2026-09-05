به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار کرد: هیچ مناسبت، مراسم، حادثه یا رویدادی نیست که نیروی انتظامی در آن حضور فعال نداشته باشد و نیروهای جانبرکف فراجا در کنار سایر قوای مسلح همواره بهصورت شبانهروزی و مجاهدانه در صحنه حاضر میشوند.
وی با اشاره به سوابق ارزنده فرماندهی انتظامی استان افزود: سردار میرفیضی فرماندهی با تجربه است که هم در ستاد و هم در صف در استانهای مختلف خدمت کرده و شناخت عمیقی از مسائل خوزستان دارد.
استاندار خوزستان با یادآوری نقش تاریخی این مجموعه تصریح کرد: نیروی انتظامی قبل از جنگ در دوران دفاع مقدس، پس از آن، در ایام اربعین حسینی و در تمام مناسبتها پای کار بوده و شهدای گرانقدری را تقدیم انقلاب کرده است.
موالیزاده با قدردانی از گستردگی خدمات فراجا بیان کرد: از مرزبانی و یگانویژه گرفته تا پلیس راهور، پلیس راه، پلیس گذرنامه و عوامل انتظامی در شهرها، بخشها و روستاها، همگی با روحیه جهادی در حال خدمترسانی شبانهروزی به مردم هستند.
سردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان خوزستان نیز در این دیدار با قدردانی از همکاری و هماهنگی مجموعه استانداری در رویدادهای مختلف از جمله راهپیمایی اربعین، بر تداوم تعامل و همافزایی همهجانبه به منظور ارتقای امنیت پایدار در استان تأکید کرد.
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