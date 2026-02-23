به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمدرضا احمدی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۵ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوتزنی مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.
احمدی افزود: در راستای ایجاد سازوکار دریافت گزارشهای سوتزنی و استفاده از ظرفیت مشارکت و نظارت مردمی در کشف فرار مالیاتی و کاهش میزان آن، سامانه دریافت گزارشدهندگان مردمی فرار مالیاتی (سوتزنی) در بستر درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی www.intamedia.ir فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان پاداش به ۹ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی در سالجاری پرداخت شده بود.
