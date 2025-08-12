  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

کشف چند قبضه سلاح جنگی در مخفیگاه یک شرور در پایتخت

کشف چند قبضه سلاح جنگی در مخفیگاه یک شرور در پایتخت

پلیس اطلاعات تهران بزرگ، از دستگیری شروری خبر داد که سلاح گرم همراه خود داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس اطلاعات تهران بزرگ، خبری مبنی بر خرید و فروش سلاح جنگی در فضای مجازی توسط یک شرور در اختیار مأموران پلیس اطلاعات پایتخت قرار گرفت و تیمی از مأموران برای شناسایی و دستگیری متهم دارد عمل شدند.

در این گزارش آمده است، طی تحقیقات انجام شده مخفیگاه این متهم و هویت وی شناسایی شد و در یک عملیات ضربتی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس اطلاعات منتقل شد.

بنابراین گزارش، در بازرسی از مخفیگاه متهم چند قبضه سلاح گرم و متعلقات آن کشف و پس از اعتراف متهم به جرم خود به پرونده ضمیمه شده و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کد خبر 6556697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها