کشف چند قبضه سلاح جنگی در مخفیگاه یک شرور در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس اطلاعات تهران بزرگ، خبری مبنی بر خرید و فروش سلاح جنگی در فضای مجازی توسط یک شرور در اختیار مأموران پلیس اطلاعات پایتخت قرار گرفت و تیمی از مأموران برای شناسایی و دستگیری متهم دارد عمل شدند.

در این گزارش آمده است، طی تحقیقات انجام شده مخفیگاه این متهم و هویت وی شناسایی شد و در یک عملیات ضربتی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس اطلاعات منتقل شد.

بنابراین گزارش، در بازرسی از مخفیگاه متهم چند قبضه سلاح گرم و متعلقات آن کشف و پس از اعتراف متهم به جرم خود به پرونده ضمیمه شده و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.