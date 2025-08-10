به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعدازظهر شنبه در راستای اعمال ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر بازدید و نظارت بر مجموعههای قضائی، بههمراه معاونان خود بهصورت سرزده به شهرستان شاهینشهر سفر کرد.
در جریان این بازدید، هیئت نظارت و بازرسی دادستانی استان از بخشهای مختلف دادسرای عمومی و انقلاب شاهینشهر، کلانتریها، کمپهای ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و پارکینگهای نگهداری خودروهای توقیفی بازدید کردند.
موسویان ضمن اشاره به وضعیت مطلوب عملکرد قضات شهرستان، تأکید کرد: قضات باید با رویکرد کیفیتگرایانه در مسیر اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضائی حرکت کنند.
وی با حضور در بخشهای مختلف دادسرا، از تعدادی شعب بازرسی و توصیههای لازم برای تعیین تکلیف فوری پروندههای مسن، صدور کیفرخواست شفاهی و زمانبندی متناسب با پروندهها را ارائه داد.
دادستان اصفهان همچنین با برخی از مراجعان دیدار و پس از شنیدن مطالبات آنان، دستورات لازم برای رسیدگی به درخواستها را صادر کرد. وی با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و ظرفیت بالای شاهینشهر، گفت: دستگاه قضائی باید با مطالبهگری از مسئولان اجرایی و برخورد با ترک فعلها، فرمایشات مقام معظم رهبری را از مرحله شعار به عمل برساند.
در ادامه بازدید، موسویان در پارکینگ خودروهای توقیفی بر لزوم فعالسازی پایش تصویری و تعیین تکلیف سریع وسایل نقلیه توقیفی یا ضبطشده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «صیانت از حقوق عامه از مهمترین وظایف دادستانهاست» به موضوعات اولویتدار شهرستان از جمله رفع نقاط حادثهخیز، نصب برق اضطراری در چهارراهها، ساماندهی آزادراه اصفهان–شاهینشهر و دفع پسماندهای خانگی و پزشکی اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی دستگاههای اجرایی شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تلاش هیئت بازرسی حاضر در شهرستان، به توسعه آموزشهای لازم برای اصلاح فرآیندها اختصاص دارد.
