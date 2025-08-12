دستگیری عاملان اخلال ۲ هزار میلیاردی در نظام اقتصادی کشور با ارز دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اخذ ارز دولتی توسط برخی افراد و فروش آن در بازار آزاد با تبانی چند ترخیص‌کار، شرکت‌های بازرگانی غیرفعال و تعدادی از کارکنان بانکی و صرافی‌ها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و بررسی‌های فنی موفق به شناسایی ۴ نفر از عناصر اصلی این شبکه شدند که با جمع‌آوری مستندات، مشخص شد متهمان در پوشش شرکت بازرگانی جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور ارز را به قیمت دولتی از بانک‌ها دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند که این اقدام آنان تاکنون باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال شده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس معرفی شدند که با صدور قرار مناسب، روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با تاکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با مفاسد اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.