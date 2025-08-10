به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسن‌زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص آماده‌سازی تیم گفت: در شرایط ویژه‌ای تیم را تکمیل کردیم و همچنان نیاز به جذب بازیکن داریم. تا همین ساعات اخیر نیز در تلاش برای تکمیل کادر بازیکنان بودیم.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت مسئولان افزود: برای حفظ جایگاه در لیگ برتر و دستیابی به اهداف بزرگ‌تر، نیازمند همراهی و پشتیبانی مسئولان هستیم.

حسن‌زاده با اشاره به سیاست‌های باشگاه پردیس اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد بازیکنان تیم از نیروهای بومی استان هستند. نگاه ما پرورش استعدادهای بومی است و تلاش داریم از ظرفیت بازیکنان باتجربه قزوینی بهره‌مند شویم.

وی آینده فوتسال استان را وابسته به نیروهای بومی دانست و گفت: برنامه‌ریزی ما تربیت جوانان و بازیکنان زیر ۲۳ سال است. تیم پردیس تیمی رو به رشد است و امیدواریم با حمایت مردم، هواداران و اصحاب رسانه، مسیر پیشرفت تیم ادامه‌دار و مثبت باشد.

سرمربی پردیس در پایان خاطرنشان کرد: تا امروز با تیم‌های خوبی بازی کرده‌ایم و مطمئنیم که نتایج بهتری در روزهای آینده رقم خواهد خورد.