تیم فوتسال پردیس قزوین برابر گیتی‌پسند مغلوب شد

قزوین- تیم فوتسال پردیس قزوین در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، در دیداری خانگی برابر تیم قدرتمند گیتی‌پسند اصفهان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر دوشنبه در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد و با حضور پرشور هواداران، فضای رقابتی و پرتنشی را رقم زد. تیم پردیس قزوین با وجود نمایش منسجم و تلاش قابل توجه بازیکنان، در نهایت با گل‌های مسعود یوسف و محمد اسدشیر نتیجه را به حریف واگذار کرد.

با این نتیجه، تیم گیتی‌پسند با کسب سه امتیاز، به جایگاه چهارم جدول رده‌بندی صعود کرد و تیم پردیس قزوین در جایگاه یازدهم باقی ماند.

تیم پردیس قزوین که نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را تجربه می‌کند، با اتکا به بازیکنان جوان و انگیزه بالا، توانسته جایگاه خود را در سطح اول فوتسال کشور تثبیت کند.

مسئولان فنی تیم با تأکید بر برنامه‌ریزی بلندمدت، ابراز امیدواری کرده‌اند که با تقویت ترکیب و افزایش تجربه بازیکنان، نتایج بهتری در هفته‌های آینده رقم بخورد.

