به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر دوشنبه در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد و با حضور پرشور هواداران، فضای رقابتی و پرتنشی را رقم زد. تیم پردیس قزوین با وجود نمایش منسجم و تلاش قابل توجه بازیکنان، در نهایت با گلهای مسعود یوسف و محمد اسدشیر نتیجه را به حریف واگذار کرد.
با این نتیجه، تیم گیتیپسند با کسب سه امتیاز، به جایگاه چهارم جدول ردهبندی صعود کرد و تیم پردیس قزوین در جایگاه یازدهم باقی ماند.
تیم پردیس قزوین که نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را تجربه میکند، با اتکا به بازیکنان جوان و انگیزه بالا، توانسته جایگاه خود را در سطح اول فوتسال کشور تثبیت کند.
مسئولان فنی تیم با تأکید بر برنامهریزی بلندمدت، ابراز امیدواری کردهاند که با تقویت ترکیب و افزایش تجربه بازیکنان، نتایج بهتری در هفتههای آینده رقم بخورد.
