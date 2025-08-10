تیم فوتسال پردیس قزوین با تکیه بر توان داخلی وارد لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی‌فر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند شکل‌گیری این تیم تازه‌وارد به لیگ برتر فوتسال کشور اظهار کرد: حدود ۴۵ روز پیش تیم را بدون حتی یک بازیکن تحویل گرفته‌ایم و با وجود زمان محدود و دشواری‌های جذب بازیکن، توانستیم تیم را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر آماده کنیم.

یزدانی‌فر با بیان اینکه بسیاری از بازیکنان مدنظر به دلیل قرارداد با تیم‌های دیگر جذب نشدند، افزود: با وجود مشکلات زیرساختی در ورزشگاه شهید بابایی، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، کمپ تمرینی باشگاه پردیس در این مجموعه راه‌اندازی شده است.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ‌گونه کمک مالی از سوی نهادها و دستگاه‌های مسئول دریافت نشده و تمامی اقدامات با تکیه بر توان داخلی انجام شده است. برای باشگاه در این فصل تنها ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه سایر تیم‌های لیگ برتر بسیار ناچیز است.

یزدانی‌فر همچنین از پایبندی کامل باشگاه به تعهدات مالی خبر داد و گفت: تا امروز هیچ بدهی به بازیکنان ندارند و تلاش می‌کنند این روند را حفظ کنند.

وی مهم‌ترین هدف باشگاه پردیس را راه‌اندازی فوتسال پایه در سطح استان و تقویت استعدادهای فوتسالی قزوین دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان ورزشی استان و حمایت کادر فنی، این هدف محقق شود.