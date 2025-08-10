به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله صفایی بوشهری یکشنبه شب در دیدار مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان بوشهر، نظامیگری را شغلی سخت و پرافتخار دانست و اظهار کرد: شما متکفل درمان و بازنشستگی گروهی هستید که بیشترین خدمت را به کشور کردهاند.
وی با اشاره به هزینههای بالای درمان، خواستار طراحی و اجرای بیمه تکمیلی مؤثر و پوشش کامل هزینههای درمان بازنشستگان شد و گفت: در حوزه پیشگیری نیز باید با ترویج فرهنگ سلامت، برگزاری کلاسهای آموزشی و استفاده از شبکههای اجتماعی، بر دو مؤلفه ورزش و تغذیه سالم تأکید شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر خواستار ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی و راهاندازی باشگاه بازنشستگان نیروهای مسلح در استان شد و افزود: باید کارهایی ماندگار و اثرگذار برای این قشر انجام داد.
وی با اشاره به پایین بودن میزان حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: تأمین حقوق متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینهها باید بهطور جدی پیگیری شود.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین بر استفاده از ظرفیت بازنشستگان در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی تأکید کرد و گفت: با ایجاد مدارس غیرانتفاعی، تعاونیهای کشاورزی، صیادی و سایر حوزهها، میتوان زمینه اشتغال مولد برای بازنشستگان را فراهم کرد.
وی افزود: بسیاری از بازنشستگان نیروهای مسلح دارای تخصص در حوزه فنی و تولید فناوریهای نوین نظامی هستند که باید از این توانمندیها بهره گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان خواستار اطلاعرسانی مناسب از اقدامات و خدمات ارائهشده به نیروهای مسلح شد تا جامعه هدف در جریان این فعالیتها قرار گیرد.
