رضایی: رسیدگی به مسائل بازنشستگان نیازمند همت ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران کانون‌های بازنشستگی نیروهای مسلح استان بوشهر، با قدردانی از سال‌ها مجاهدت و خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح، اظهار کرد: بازنشستگان، به‌ویژه نیروهای مسلح، نماد ایثار، فداکاری، نجابت و صبوری هستند و امنیت و آرامش امروز کشور مرهون تلاش‌ها و ازخودگذشتگی آنان است.

وی با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیری این قشر افزود: حتی در مقاطع حساس و تهدیدآمیز، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، بازنشستگان نیروهای مسلح آمادگی خود را برای دفاع از کشور و مقابله با دشمن اعلام کردند که این امر نشان‌دهنده عمق تعهد و وفاداری آنان به نظام و میهن است.

رضایی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مطالبات بازنشستگان تصریح کرد: رسیدگی به مسائل بازنشستگان نباید به تعویق بیفتد و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، با نگاهی مسئولانه و جهادی، مشکلات این قشر را پیگیری و برطرف کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به درمان، حقوق و مزایا، معیشت، مسکن و سایر دغدغه‌های بازنشستگان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی است و این حوزه‌ها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. ‌