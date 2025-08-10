شتاب بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، بیش از یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۹۹ زائر از گذرگاه مرزی شلمچه تردد کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۷۹۴ هزار و ۴۹۱ زائر برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر کرده و تاکنون ۳۴۸ هزار و ۳۰۸ زائر به کشور بازگشتهاند.
هاشمی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای بازگشت زائران اظهار کرد: اتوبوسهای کافی و دو ریلباس برای انتقال زائران به خرمشهر در پایانه شلمچه مستقر هستند.
همچنین، اتوبوسهایی با نرخ مصوب برای انتقال زائران به شهرهای مختلف کشور در نظر گرفته شده است.
وی از تردد گسترده خودروها در پارکینگ بزرگ اربعین شلمچه خبر داد و گفت: تاکنون ۵۷ هزار و ۵۰۰ خودرو وارد این پارکینگ شده و ۲۸ هزار و ۶۰۰ خودرو از آن خارج شدهاند.
فرماندار خرمشهر تأکید کرد که تمامی امکانات لازم برای رفاه و آسایش زائران در مرز شلمچه فراهم شده است تا بازگشت زائران با سهولت و ایمنی انجام شود.
