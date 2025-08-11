زائران گلستانی با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس عازم کربلای معلی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی از بسیج امکانات استان برای تسهیل اعزام زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲۰ دستگاه اتوبوس در استان برای انتقال زائران فعال شده‌اند.

وی افزود: تاکنون هفت هزار و ۸۰۰ نفر از زائران با استفاده از ناوگان اتوبوس‌رانی اعزام شده‌اند که از این تعداد دو هزار نفر به استان بازگشته‌اند. برنامه‌ریزی لازم برای بازگشت پنج هزار و ۷۰۰ نفر باقی‌مانده نیز انجام شده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی گفت: پویش نذر سفر و استفاده از خودروهای شخصی دارای ظرفیت خالی، سهم قابل توجهی در انتقال زائران به مرزها داشته که این همکاری نشان‌دهنده روحیه همدلی مردم گلستان است.

حمیدی اظهار کرد: علاوه بر حمل‌ونقل جاده‌ای، ۸۵۰ نفر از زائران نیز از طریق خطوط ریلی و هوایی مشرف شده‌اند که ۴۵۰ نفر با قطار و ۴۰۰ نفر با هواپیما سفر کرده‌اند.