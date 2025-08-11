تمهیدات ویژه برای بازگشت زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه قرارگاه اربعین حسینی (ع) مرز شلمچه عصر امروز دوشنبه به ریاست ولی‌اله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان و با حضور شاهین هاشمی، فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، در سالن جلسات پایانه مسافری مرز شلمچه برگزار شد.

حیاتی در این جلسه اظهار کرد: با آغاز پیک بازگشت زائران، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی کامل، شرایط را برای بازگشت بدون مشکل زائران به عمق خاک کشور فراهم کنند.

وی همچنین از نصب تابلوهای راهنمای مسیر در پایانه و پارکینگ‌های شلمچه خبر داد تا زائران در فرآیند بازگشت با مشکلی مواجه نشوند.

معاون استاندار خوزستان با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقل برای اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی، افزود: ۱۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال این افراد به شهر اهواز در نظر گرفته شده است.

حیاتی همچنین با انتقاد از ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در مسیر تردد زائران، خواستار رفع سریع این مشکل شد و گفت: در ۲۰ کیلومتر از مسیر اهواز به خرمشهر، آنتن‌دهی تلفن همراه وجود ندارد که این موضوع باید به‌سرعت برطرف شود.

این اقدامات در راستای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی و ارتقای خدمات زیرساختی در مرز شلمچه انجام شده است.