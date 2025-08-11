خدمت رسانی اهالی بم به زائرین امام حسین در مسیر نجف به کربلا

مهدی دریجانی، یکی از خادمان موکب اهالی بم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه موکب از شهرستان بم در شهر کربلا به زائران خدمترسانی میکنند، اظهار کرد: موکب اهالی بم یکی از این موکب ها است که با شور و اشتیاق خادمان، مشغول خدمتگزاری به زائران حسینی است.
وی با بیان اینکه موکب اهالی بم هر سال با تجربه و برنامهریزی بهتری نسبت به سالهای قبل در اربعین حسینی حضور پیدا میکند، افزود: ما سال به سال شاهد مدیریت و زمانبندی منسجمتری در کارها هستیم و این امر به لطف خدا و تلاش خادمان میسر شده است.
دریجانی، در خصوص وضعیت فعلی کربلا و حجم زائران، گفت: هم اکنون کربلا بسیار شلوغ است و پیشبینی میکنیم تا روز اربعین، این حجم از زائران همچنان ادامه داشته باشد.
وی به موقعیت مکانی موکب اهالی بم اشاره کرد و گفت: موکب ما در کربلا، عمود ۱۳۰۰ و نزدیک بیمارستان مستشفی کیفی واقع شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ نفر خادم در موکب اهالی بم مشغول به خدمترسانی هستند، گفت: روزی ۱۲۰۰ وعده غذا و همچنین خرما در ایستگاه صلواتی توزیع میکنیم.
وی تصریح کرد: برنامه داریم در سالهای آینده روی صنایع بومی خودمان نیز کار کنیم و علاوه بر خرما، شیرینیهای سنتی بم را نیز توزیع کنیم تا سوغات و فرهنگ شهرمان را در کربلا به نمایش بگذاریم.
بم- موکب اهالی بم یکی از سه موکب شهرستان بم در شهر کربلا مستقر شده که در حال خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی است.
