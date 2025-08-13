۴۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه سد مشمپا تخصیص یافت

اکبر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تخصیص ۴,۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه سد مشمپا در سفر اخیر ریاستجمهوری خبر داد و گفت: بخشی از این اعتبار توسط سرمایهگذار و بخشی نیز از محل منابع عمومی دولت تأمین خواهد شد و پیشبینی میشود این سد ظرف ۲ سال آینده به مرحله آبگیری برسد.
وی افزود: سد مشمپا بهعنوان یکی از طرحهای اولویتدار وزارت نیرو در دستور کار این شرکت است که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ادامه عملیات اجرایی سد بلامانع اعلام شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: طرح سد مشمپا با حجم مخزن ۳۵۰ میلیون مترمکعب برای تأمین آب شرب مورد نیاز زنجان و ۲۱۹ روستای مسیر به میزان حدود ۳۰ میلیون مترمکعب و تأمین آب مورد نیاز صنایع منطقه به میزان حدود ۱۷.۵ میلیون مترمکعب اجرایی شده است.
باقری افزود: سد مشمپا یکی از سدهای بزرگ استان است که در صورت تکمیل و بهرهبرداری از آن بهعنوان یکی از منابع تأمین آب پایدار و قابل اطمینان، بخشی از کمبود آب شرب و صنعت شهر زنجان جبران میشود.
