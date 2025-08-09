۲ میلیون مترمکعب آب برای استفاده کشاورزی طارم رهاسازی می شود

اکبر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفت میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی شهرستان طارم رهاسازی شده ولی با این وجود مکاتباتی برای رهاسازی ۲ میلیون مترمکعب آب دیگر نیز با هدف حفظ باغات زیتون در حال انجام است.

وی افزود: هرچند هدف اصلی رهاسازی آب، تأمین نیاز آبی باغات زیتون بوده، اما بخشی از این آب برای مزارع برنج نیز استفاده می‌شود که نگرانی‌هایی را در خصوص کمبود آب باغات زیتون به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه ایجاد بندهای زودهنگام توسط برخی کشاورزان در مسیر رودخانه، مانع رسیدن آب به مناطق پایانی از جمله محدوده پل گیلوان شده، اظهار کرد: روال صحیح این است که آب ابتدا به انتهای مسیر برسد و سپس برای مزارع مختلف هدایت شود، اما امسال این روند رعایت نشده است.

باقری ادامه داد: در سال‌های گذشته از ایجاد چنین بندهایی جلوگیری می‌شد اما امسال این اقدام صورت نگرفته است. با وجود این شرایط، آب رهاسازی شده به بخش اعظم مزارع طارم رسیده و مکاتباتی برای رهاسازی یک و نیم تا سه میلیون مترمکعب آب دیگر نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان تأکید کرد: کشاورزان باید با نگاه کلان و همکاری متقابل، تأمین آب همه مناطق شهرستان را مدنظر قرار دهند و از نگاه بخشی و محلی پرهیز کنند.

وی با اشاره به وضعیت دشت طارم گفت: برای جلوگیری از خشک شدن درختان زیتون، امسال با وجود همه محدودیت‌ها، حدود هفت میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد اما به دلیل ساخت بندهای بالادست، این امر باعث شد آب به برخی مناطق پایین‌دست نظیر پل گیلوان آب نرسید. پیگیری‌ها برای رهاسازی مجدد حداقل ۲ میلیون مترمکعب دیگر ادامه دارد.

کشاورزان طارمی به دنبال کشت برنج نباشند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با تأکید بر لزوم استفاده هدفمند از منابع، به کشاورزان هشدار داد و گفت: آب رهاسازی برای برنج کاری نیست و برای حفاظت از درختان زیتون رهاسازی شده است و کشاورزان به دنبال کشت برنج نباشند.

باقری افزود: آب رهاسازی‌شده برای زیتون نباید صرف کشت‌های پرمصرفی مانند برنج شود. واگذاری بسترهای رودخانه‌ای نیز صرفاً برای کشت‌های دیم بوده و هیچ مجوزی برای برداشت آب در این قراردادها لحاظ نشده است.

وی با اشاره به موارد مطرح شده در زمینه اجاره بستر رودخانه، گفت: بستر برای کشت دیم واگذار کردیم و برخی‌ها در گذشته تصرفاتی در بستر رودخانه داشته‌اند و بستر رودخانه به دولت متعلق است.