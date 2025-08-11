عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از تمام امکانات دانشگاه برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی بهره گرفته میشود، اظهار داشت: از ۱۱ مرداد ماه تا کنون تعداد ۲۰ هزار و ۳۱۸ نفر به اورژانس مراجعه و از این تعداد ۱۷ هزار و ۶۳۶ نفر پس از دریافت خدمات اولیه، به صورت سرپایی ترخیص شدهاند و همچنین هزار و ۷۰۱ نفر در بخشهای اورژانس، ۶۳۰ نفر در بخشهای تخصصی و ۲۱۷ نفر نیز در بخشهای ویژه بستری شدهاند و ۵۹۰ مورد عمل جراحی در مراکز درمانی انجام شده است.
وی با اعلام اینکه در حوزه فوریتهای پزشکی، تعداد کل خدمات ارائه شده ۱۸ هزار و ۸۲۷ مورد است، خاطر نشان کرد: ۴ هزار و ۴۴۹ تماس با فوریتهای پزشکی گرفته شده، هفت فراخوان بالگرد داشتهایم و همچنین ۳۳۲ نفر در حوادث ترافیکی و ۱۸ هزار و ۴۹۵ نفر در حوادث غیرترافیکی مصدوم شدهاند و علاوه بر آن تعداد اعزام آمبولانسها هزار و ۸۳۲ مورد بوده و ۱۲ هزار و ۳۱۵ نفر نیز به مرکز فوریتهای پزشکی مراجعه حضوری نمودهاند.
قیصوری با اشاره به اقدامات این دانشگاه در خصوص نظارت بر مواد غذایی در این ایام، تصریح کرد: ۵ هزار و ۴۹۸ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۲۸ مورد آزمایش میکروبی و شیمایی آب صورت گرفته و همچنین ۱۲ هزار و ۸۸۸ کیلوگرم مواد غذایی فاسد، جمعآوری شده است.
رئیس دانشگاه با بیان اینکه در حوزه غذا و دارو نیز تعداد نسخ سرپایی بیماران ۱۴ هزار و ۴۶۹ مورد بوده است، گفت: نسخ بستری ۲ هزار و ۳۸۹ مورد، تعداد موارد نظارت و بازرسی ۱۲۲ مورد و تعداد پاسخگویی به سوالات و مسائل دارویی هزار و ۹۷۰ مورد بوده است.
نظر شما