۲۰ هزار نفر به اورژانس‌های استان ایلام مراجعه کردند

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: طی ایام اربعین ۲۰ هزار نفر به اورژانس‌های استان ایلام مراجعه کردند.

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از تمام امکانات دانشگاه برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی بهره گرفته می‌شود، اظهار داشت: از ۱۱ مرداد ماه تا کنون تعداد ۲۰ هزار و ۳۱۸ نفر به اورژانس مراجعه و از این تعداد ۱۷ هزار و ۶۳۶ نفر پس از دریافت خدمات اولیه، به صورت سرپایی ترخیص شده‌اند و همچنین هزار و ۷۰۱ نفر در بخش‌های اورژانس، ۶۳۰ نفر در بخش‌های تخصصی و ۲۱۷ نفر نیز در بخش‌های ویژه بستری شده‌اند و ۵۹۰ مورد عمل جراحی در مراکز درمانی انجام شده است.

وی با اعلام اینکه در حوزه فوریت‌های پزشکی، تعداد کل خدمات ارائه شده ۱۸ هزار و ۸۲۷ مورد است، خاطر نشان کرد: ۴ هزار و ۴۴۹ تماس با فوریت‌های پزشکی گرفته شده، هفت فراخوان بالگرد داشته‌ایم و همچنین ۳۳۲ نفر در حوادث ترافیکی و ۱۸ هزار و ۴۹۵ نفر در حوادث غیرترافیکی مصدوم شده‌اند و علاوه بر آن تعداد اعزام آمبولانس‌ها هزار و ۸۳۲ مورد بوده و ۱۲ هزار و ۳۱۵ نفر نیز به مرکز فوریت‌های پزشکی مراجعه حضوری نموده‌اند.

قیصوری با اشاره به اقدامات این دانشگاه در خصوص نظارت بر مواد غذایی در این ایام، تصریح کرد: ۵ هزار و ۴۹۸ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۲۸ مورد آزمایش میکروبی و شیمایی آب صورت گرفته و همچنین ۱۲ هزار و ۸۸۸ کیلوگرم مواد غذایی فاسد، جمع‌آوری شده است.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه در حوزه غذا و دارو نیز تعداد نسخ سرپایی بیماران ۱۴ هزار و ۴۶۹ مورد بوده است، گفت: نسخ بستری ۲ هزار و ۳۸۹ مورد، تعداد موارد نظارت و بازرسی ۱۲۲ مورد و تعداد پاسخگویی به سوالات و مسائل دارویی هزار و ۹۷۰ مورد بوده است.

