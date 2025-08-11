وقوع ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۳ نفر جان باختند

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته شاهد دو حادثه مهم رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان بودیم، ابراز داشت: این حوادث در مجموع پنج مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه تصادف رخ به رخ کامیون بنز و پژو ۲۰۷ کیلومتر ۱۱ محور سمنان-فیروزکوه به وقوع پیوست، افزود: این حادثه متأسفانه باعث فوت در دم دو زن و یک کودک شد.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه روز گذشته چهار خودرو کیلومتر ۵۵ محور شاهرود- دامغان نزدیک روستای جزن با یکدیگر برخورد کردند، ابراز داشت: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت که توسط اورژانس با همکاری هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

بزرگی با بیان اینکه علت وقوع هر دو حادثه نیازمند نظر کارشناسان مربوط است، تصریح کرد: مسلم که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌توانست از وقوع این حوادث تلخ پیشگیری کند.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن مراسم اربعین از تمام هموطنان درخواست داریم سرعت مجاز را رعایت و از سبقت نا به جا پرهیز و بین مسیر حتماً استراحت کنند.