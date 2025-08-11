توزیع ۵۶۰۰ بسته معیشتی و ۶۴ هزار وعده غذای گرم در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهرویه معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران، با اشاره به اجرای پویش اطعام و احسان حسینی در استان تهران، اعلام کرد: این پویش با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و ترویج فرهنگ نیکوکاری از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این اقدام با مشارکت گسترده خیّران، مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه انجام شده است، افزود: تاکنون بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی در سطح استان تهران میان نیازمندان توزیع شده است.
دهرویه به بخش دیگری از این پویش تحت عنوان طرح اطعام حسینی اشاره کرد و گفت: با مشارکت ۲۸۵ آشپزخانه مردمی و خیریهها، بیش از ۶۴ هزار وعده غذای گرم تهیه و میان نیازمندان توزیع شده است.
معاون کمیته امداد استان تهران هزینه اجرای این طرح را بالغ بر ۹۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ از محل کمکهای نقدی و غیرنقدی خیّران تأمین شده است.
وی همچنین از عموم مردم و نیکوکاران دعوت کرد تا با استفاده از روشهای زیر در این پویش مشارکت کنند:
کد دستوری :#۰۲۱*۸۸۷۷*
شماره کارت :۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ (به نام کمیته امداد امام خمینی استان تهران)
لینک اینترنتی https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/79/16000 در این طرح مشارکت کنند.
دهرویه در پایان تأکید کرد: این پویش در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره تکریم محرومان و گسترش فرهنگ احسان در ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) اجرا میشود و انتظار میرود با استقبال بیشتر مردم، شاهد حمایت گستردهتر از نیازمندان باشیم.
نظر شما