ورود سامانه ناپایدار به گیلان؛ هشدار سطح زرد صادر شد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به ورود سامانه ناپایدار به استان گفت: بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتمال جاری شدن سیلاب و روان‌آب پیامدهای این سامانه ناپایدار خواهد بود.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ تدریجی توده هوای کم و بیش ناپایدار به منطقه است که فعالیت تناوبی آن تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر این اساس هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و از اواخر وقت امروز دوشنبه شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد، روند کاهش نسبی دما و در برخی نقاط رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ فراهم خواهد شد.

دادرس ادامه داد: طی روز سه‌شنبه با تضعیف موقت این ناپایداری، کاهش ابر و افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود، اما مجدداً از اواخر وقت سه‌شنبه تا پایان هفته با تقویت ناپایداری و گسترش الگوی بارشی در برخی ساعات، رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین به مخاطرات احتمالی این وضعیت جوی اشاره کرد و گفت: بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب و روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، احتمال اصابت صاعقه، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی از جمله پیامدهای این سامانه ناپایدار خواهد بود.

وی هشدار داد: همچنین احتمال لغزش و رانش زمین، سقوط اجسام از ارتفاعات، شکسته شدن درختان و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد، بنابراین از هم‌وطنان تقاضا می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کنند.

