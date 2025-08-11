  1. استانها
فاز سوم جاده لنده- تراب به زودی کلنگ زنی می شود

لنده-نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، لنده، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: فاز سوم جاده تراب- لنده به طول چهار کیلومتر عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد موحد صبح دوشنبه در بازدید از جاده لنده- تراب اظهار کرد: محور لنده-تراب یکی از مطالبات مهم مردم لنده است که این شهرستان را از بن بست خارج می‌کند.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته قطعه اول با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد، قطعه دوم هم اکنون در حال اجرای عملیات است.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، لنده، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مناقصه فاز سوم جاده لنده- تراب در حال برگزاری است و ان شاءالله به زودی این طرح به طول ۴ کیلومتر کلنگ زنی خواهد شد.

وی ادامه داد: در اجرای فاز دوم مشکلاتی وجود داشت که با رایزنی با مجموعه استان و کشور این مشکل رفع شد.

