به گزارش خبرنگار مهر، این آیین صبح یکشنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

کلنگ زنی قطعه دوم جاده لنده به جاده پاتاوه و دهدشت با اعتبار هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون، اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی هفت روستا با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، سه پروژه تامین آب اراضی کشاورزی، افتتاح چهار پروژه برق رسانی، کلنگ زنی سه پروژه برق رسانی و افتتاح ۲۰مسکن مددجویی مهمترین این پروژه ها هستند.

اما استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کلنگ زنی یکی از پروژه های تعیین شده در این شهرستان خودداری کرد.

قرار بود امروز پارک سه هکتاری امید در ورودی شهر لنده کلنگ زنی شود که سید موسی خادمی به دلیل وجود معارضات اجتماعی از کلنگ زنی آن امتناع کرد.

استاندار خواستار حل مشکل معارضات اجتماعی زمین این پاک با شهرداری و منابع طبیعی تاکید کرد.