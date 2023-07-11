  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۷

فرماندار شهرستان لنده:

۴۰۰۰میلیارد ریال برای ساخت نیروگاه برق دژکوه اختصاص یافت

۴۰۰۰میلیارد ریال برای ساخت نیروگاه برق دژکوه اختصاص یافت

دهدشت- فرماندار شهرستان لنده گفت: طرح نیروگاه برق دژکوه با تأمین اعتبارچهار هزار میلیارد ریالی در شهرستان لنده در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان لنده برق این شهرستان است.

وی بیان داشت: همچنین از محل اعتبارت استانی پنجاه میلیارد ریال برای سیستم پایش تصویری تأمین شد.

دانش اظهار داشت: از این میزان سی میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی یکی از مهمترین مشکلات شهرستان لنده را همچنین جاده لنده به تراب و کندی عملیات ساخت پل وحدت در بخش موگرمون عنوان کرد و گفت: راکد بودن عملیات ساخت پل موگر، رکود جاده لنده تشان و اختصاص اعتبار برای طرح تأمین آب آشامیدنی شهر لنده از چشمه‌های موگرمون از دیگر مشکلات در این بخش است.

دانش یادآور شد: برای رفع مشکل برق با راه اندازی طرح تا یک ماه اینده مشکل مردم این منطقه مرتفع می‌شود.

کد مطلب 5834055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها