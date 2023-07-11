۴۰۰۰میلیارد ریال برای ساخت نیروگاه برق دژکوه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان لنده برق این شهرستان است.

وی بیان داشت: همچنین از محل اعتبارت استانی پنجاه میلیارد ریال برای سیستم پایش تصویری تأمین شد.

دانش اظهار داشت: از این میزان سی میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی یکی از مهمترین مشکلات شهرستان لنده را همچنین جاده لنده به تراب و کندی عملیات ساخت پل وحدت در بخش موگرمون عنوان کرد و گفت: راکد بودن عملیات ساخت پل موگر، رکود جاده لنده تشان و اختصاص اعتبار برای طرح تأمین آب آشامیدنی شهر لنده از چشمه‌های موگرمون از دیگر مشکلات در این بخش است.

دانش یادآور شد: برای رفع مشکل برق با راه اندازی طرح تا یک ماه اینده مشکل مردم این منطقه مرتفع می‌شود.