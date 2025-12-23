آلبانیز: عضویت اسرائیل در سازمان ملل باید تعلیق شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، خواستار تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل و تحریم سیاسی و فرهنگی این رژیم شد.

آلبانیز تاکید کرد: به دلیل ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه طی دو سال گذشته، نباید با اسرائیل همچون یک عضو عادی در سازمان ملل رفتار شود.حقیقت را نمی‌توان خاموش کرد و اسرائیل نباید در سازمان ملل بنشیند، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

این مقام سازمان ملل همچنین از اجازه مشارکت رژیم صهیونیستی در مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶ به شدت انتقاد کرد و آن را در تضاد آشکار با ابعاد جنایات ارتکابی دانست.

به گفته او، یوروویژن به یکی از نخستین صحنه‌های بین‌المللی تبدیل شده که نشانه‌هایی از تحریم عملی اسرائیل در آن دیده می‌شود.

آلبانیز تاکید کرد: تحریم‌ها نباید صرفاً به حوزه فرهنگی محدود بماند، بلکه باید با اقدامات سیاسی و حقوقی جدی در سطح بین‌المللی همراه شود.اسرائیل سال‌هاست حقوق بشر را نقض می‌کند، اما در دو سال اخیر، شدت و گستره خشونت به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل، اسرائیل را قدرت اشغالگر غیرقانونی و رژیمی مبتنی بر آپارتاید توصیف کرد و یادآور شد که این رژیم هم اکنون با پرونده‌های حقوقی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری مواجه است.

او در پایان خواستار اتخاذ اقدامات قاطع‌تر از سوی جامعه جهانی برای مهار رژیم اشغالگر شد و گفت: فشارهای مردمی، در کنار پایبندی دولت‌ها به اصول حقوق بین‌الملل، می‌تواند زنجیره‌ای از تأثیرات ایجاد کند؛ امید دارم این روند به توقف هرچه سریع‌تر جنایات اسرائیل بینجامد.