ایتالیا: اسرائیل عقل و انسانیت خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دفاع ایتالیا تأکید کرد: دولت اسرائیل در موضوع غزه عقلانیت و انسانیت خود را از دست داده است.
«گیدو کروستو» وزیر دفاع ایتالیا در مصاحبه با روزنامه «لا استامپا» افزود: آنچه در نوار غزه اتفاق می افتد، عملیات نظامی با خسارات غیرعمدی نیست، بلکه انکار قانون و ارزشهای تمدنی است.
وی در ادامه تصریح کرد: اکنون باید راهی پیدا کنیم که فراتر از محکوم کردن محض باشد تا نتانیاهو را وادار کند شفافتر فکر کند.
وزیر دفاع ایتالیا خاطرنشان کرد: اشغال غزه و برخی اقدامات خطرناک در کرانه باختری تحولی بزرگ است که باید با تصمیمات جدی با آن مقابله شود.
