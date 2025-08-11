ایتالیا: اسرائیل عقل و انسانیت خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دفاع ایتالیا تأکید کرد: دولت اسرائیل در موضوع غزه عقلانیت و انسانیت خود را از دست داده است.

«گیدو کروستو» وزیر دفاع ایتالیا در مصاحبه با روزنامه «لا استامپا» افزود: آنچه در نوار غزه اتفاق می ‌افتد، عملیات نظامی با خسارات غیرعمدی نیست، بلکه انکار قانون و ارزشهای تمدنی است.

وی در ادامه تصریح کرد: اکنون باید راهی پیدا کنیم که فراتر از محکوم کردن محض باشد تا نتانیاهو را وادار کند شفاف‌تر فکر کند.

وزیر دفاع ایتالیا خاطرنشان کرد: اشغال غزه و برخی اقدامات خطرناک در کرانه باختری تحولی بزرگ است که باید با تصمیمات جدی با آن مقابله شود.