ایتالیا: اسرائیل عقل و انسانیت خود را از دست داده است

وزیر دفاع ایتالیا ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه تأکید کرد که اشغال غزه و برخی اقدامات خطرناک در کرانه باختری تحولی بزرگ است که باید با تصمیمات جدی با آن مقابله شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دفاع ایتالیا تأکید کرد: دولت اسرائیل در موضوع غزه عقلانیت و انسانیت خود را از دست داده است.

«گیدو کروستو» وزیر دفاع ایتالیا در مصاحبه با روزنامه «لا استامپا» افزود: آنچه در نوار غزه اتفاق می ‌افتد، عملیات نظامی با خسارات غیرعمدی نیست، بلکه انکار قانون و ارزشهای تمدنی است.

وی در ادامه تصریح کرد: اکنون باید راهی پیدا کنیم که فراتر از محکوم کردن محض باشد تا نتانیاهو را وادار کند شفاف‌تر فکر کند.

وزیر دفاع ایتالیا خاطرنشان کرد: اشغال غزه و برخی اقدامات خطرناک در کرانه باختری تحولی بزرگ است که باید با تصمیمات جدی با آن مقابله شود.

