مرزهای استراتژیک ایران در موضوع کریدور زنگزور حفظ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به توافق اخیر مرزی میان آذربایجان و ارمنستان و موضوع کریدور زنگزور تاکید کرد که این توافق به معنای از دست رفتن مرزهای استراتژیک ایران نیست و نیازمند موضع‌گیری واحد از سوی همه مسئولان است.

وی در ادامه اظهار داشت: وزیر امور خارجه درباره این موضوع موضع‌گیری می‌کند اما این روزها خبرنگاران مدام با من تماس می‌گیرند، بنده بارها تأکید کرده‌ام که کمیسیون‌ها سخنگو دارند و نیازی نیست که همه برای گرفتن موضع سراغ تک‌تک اعضا بیایند.

قشقاوی افزود: برخی عنوان می‌کنند که مرزهای استراتژیک ایران از بین رفته است، اما این ادعا صحت ندارد و باید واقعیت‌ها را پذیرفت، این توافق بر اساس قوانین داخلی ارمنستان بین یک شرکت آمریکایی و ارمنستان منعقد شده است و احترام به حاکمیت ملی ارمنستان در آن لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: ترامپ در بیانیه خود با احترام به حاکمیت ارمنستان اعلام کرده که در صورت نقض تمامیت ارضی این کشور واکنش نشان داده خواهد شد، بنابراین ادعای از دست رفتن مرزهای استراتژیک ایران غیرمنطقی است.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار بود مرزها به‌طور جدی تغییر کند، نیروهای نظامی به منطقه اعزام می‌شدند، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.

قشقاوی همچنین به تحلیل‌های تاریخی پیرامون کریدور زنگزور اشاره و اظهار داشت: برخی رسانه‌ها و گروه‌ها در این زمینه بزرگنمایی می‌کنند.

وی در پایان گفت: این توافق بیشتر یک راهکار اقتصادی برای منطقه است که در نهایت به نفع ارمنستان نیز خواهد بود و ایران با تعامل دیپلماتیک موضوع را دنبال می‌کند.