به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیر اصغرزاده به عنوان مدیر روابط عمومی ادارهکل هنرهای تجسمی منصوب شد.
در متن حکم صادره از سوی آیدین مهدیزاده آمده است:
«با عنایت به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه ارتباطات، اطلاعرسانی و هنرهای تجسمی، به موجب این حکم به سمت مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب میشوید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در راستای ارتقای جایگاه روابط عمومی، توسعه تعاملات رسانهای، تقویت ارتباط با هنرمندان و معرفی شایسته فعالیتهای اداره کل هنرهای تجسمی، موفق و مؤید باشید. توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
امیر اصغرزاده متولد ۱۳۶۰ در تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی با گرایش ارتباط تصویری است. وی از چهرههای فعال در حوزه هنر معاصر ایران محسوب میشود که فعالیتهای گستردهای در زمینههای مختلف هنری همچون شعر، عکاسی، طراحی گرافیک و پژوهشهای هنری داشته است.
وی سابقه تدریس در دانشگاه، نگارش مقالات تخصصی و نقد هنرهای تجسمی را در کارنامه دارد و تاکنون در دهها نمایشگاه گروهی و انفرادی، در داخل و خارج از کشور، حضور مؤثر داشته است. از جمله فعالیتهای برجسته وی میتوان به نمایشگاه «باز-یافت» در گالری شکوه (۱۴۰۱)، پروژههای محیطزیستی با گروه «جان زمین» و شرکت در جشنواره بینالمللی عکس 5photo award اشاره کرد.
