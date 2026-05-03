۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

آغاز مجدد فعالیت ۲۷ گالری در سطح کشور پس از «جنگ رمضان»

در هفته جاری، ۲۷ گالری در سطح کشور با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه، فعالیت خود را مجدداً آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای تجسمی، طی هفته جاری، ۲۷ گالری در سطح کشور با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه، فعالیت خود را مجددا آغاز کرده‌اند.

از سرگیری فعالیت این گالری‌ها که با همت و تلاش مدیران و دست‌اندرکاران آن‌ها محقق شده است، نشان‌دهنده تداوم جریان هنرهای تجسمی و پویایی این حوزه در کشور است.

روابط عمومی اداره‌کل هنرهای تجسمی ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه گالری‌داران و فعالان این حوزه، بر نقش مؤثر گالری‌ها در توسعه و استمرار فعالیت‌های هنری تأکید و ابراز امیدواری کرد این روند در سایر مراکز هنری نیز تداوم پیدا می‌کند.

آزاده فضلی

