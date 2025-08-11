تأمین اتوبوس اولویت اول در بازگشت زوار اربعین حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر, احمد کرمی صبح دوشنبه در جلسه قرارگاه حمل و نقل مرز مهران با تأکید بر اینکه مهمترین هدف ما رضایت‌مندی زوار است، اعلام کرد که بازدیدهای سرزده از نحوه خدمات‌رسانی در تمامی حوزه‌ها به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اولویت اساسی تأمین به موقع ناوگان حمل و نقل، بیان داشت: مکاتباتی با استانداران کلان‌شهرها برای تأمین اتوبوس مورد نیاز در پایانه شهید رئیسی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین، نرخ‌های مصوب در سکوها در معرض دید زائران قرار گرفته و مواکب مستقر در پایانه نیز تقویت و حمایت می‌شوند.

استاندار کرمی بر لزوم توجه به اسکان و تغذیه رانندگان که نقش کلیدی در جابجایی زائران دارند، تأکید کرد.

وی همچنین از افزایش ایستگاه‌های پلیس راه در مسیرهای مواصلاتی استان خبر داد و از مسافران و رانندگان خواست تا در مسیر بازگشت برای حفظ ایمنی، در طول مسیر توقف کرده و با احتیاط کامل بازگردند.

وی ادامه داد: این اقدامات در راستای تسهیل تردد و افزایش رفاه زائران اربعین حسینی صورت می‌گیرد.