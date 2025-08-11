در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی مطبوعاتی گفت: اتهام بهروز بهزادی - مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» - تخلف و نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی است اما با اعلام منتفی شدن شکایت از سوی معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، هیئت منصفه تصمیم گرفت او را مجرم نشناسد.

وی افزود: پرونده سهیلا محمدی، مدیر مسئول سایت «تیتر کوتاه»، به اتهام نشر اکاذیب از طریق درج خبر و عکس «ماکارونی مانا» مورد رسیدگی قرار گرفت که با اعلام رضایت شاکی، هیئت منصفه، متهم را مجرم ندانست.

نصراللهی گفت: رأی قطعی دادگاه در مورد این دو پرونده که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.