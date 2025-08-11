  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟

در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی مطبوعاتی گفت: هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مدیران مسئول روزنامه «اعتماد» و پایگاه خبری «تیتر کوتاه» را مجرم نشناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی مطبوعاتی گفت: اتهام بهروز بهزادی - مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» - تخلف و نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی است اما با اعلام منتفی شدن شکایت از سوی معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، هیئت منصفه تصمیم گرفت او را مجرم نشناسد.

وی افزود: پرونده سهیلا محمدی، مدیر مسئول سایت «تیتر کوتاه»، به اتهام نشر اکاذیب از طریق درج خبر و عکس «ماکارونی مانا» مورد رسیدگی قرار گرفت که با اعلام رضایت شاکی، هیئت منصفه، متهم را مجرم ندانست.

نصراللهی گفت: رأی قطعی دادگاه در مورد این دو پرونده که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6557264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها