جهاد تبیین رمز پیروزی در جنگ روایت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در بسیج اقشار استان در گردهمایی کارکنان حفاظت محیط زیست استان با موضوع جهاد تبیین اظهار داشت: دشمن با استفاده از تحریف واقعیت‌ها سعی در فریب افکار عمومی و دستیابی به منافع و اهداف خود دارد و در این میدان نبرد، با تبیین و روشنگری مسائل می‌توان به پیروزی رسید.



حجت الاسلام و المسلمین عابدی افزود: دولت‌های استعمارگر و مستکبر سال هاست با سلاح تهدید و تطمیع تلاش می‌کنند تا بر ملت‌ها و دولت‌های دیگر مسلط شوند اما خوشبختانه ملت بیدار ایران در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری در مقابل چنین زورگویی‌هایی ایستاده‌اند.



حسن قاسم پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست بیان داشت: در سال جاری ۳ محیط بان در کشور برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به شهادت رسیدند و این موضوع نشان می‌دهد که مردم در سنگرهای مختلف در حال تلاش برای اعتلای وطن هستند.