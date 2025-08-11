کاهش ۵.۴ درصدی مراجعات نزاع در اصفهان؛ جهش تیرماه زنگ هشدار زد

منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد مراجعات ناشی از نزاع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد کاهش یافته است. به گفته وی، در این مدت ۱۳ هزار و ۳۱۳ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند؛ این رقم در مدت مشابه پارسال ۱۴ هزار و ۶۸ نفر بوده است.

وی افزود: از مجموع مراجعات امسال، ۴ هزار و ۸۳۰ نفر زن و ۸ هزار و ۴۸۳ نفر مرد بوده‌اند. جالب آنکه، تیرماه برخلاف روند کاهشی ماه‌های قبل شاهد رشد ۱.۷ درصدی آمار نزاع بوده و ۳ هزار و ۸۲۷ نفر به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، در حالی که این رقم در تیرماه سال قبل ۳ هزار و ۷۶۴ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اضافه کرد: طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، اصفهان در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ پس از استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، رتبه چهارم کشور را در تعداد معاینات جسمانی مرتبط با نزاع به خود اختصاص داده است.