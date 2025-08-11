  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

کاهش ۵.۴ درصدی مراجعات نزاع در اصفهان؛ جهش تیرماه زنگ هشدار زد

اصفهان - مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در چهار ماهه نخست امسال، مراجعات ناشی از نزاع در اصفهان نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۴ درصد کاهش یافته است.

منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد مراجعات ناشی از نزاع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد کاهش یافته است. به گفته وی، در این مدت ۱۳ هزار و ۳۱۳ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند؛ این رقم در مدت مشابه پارسال ۱۴ هزار و ۶۸ نفر بوده است.

وی افزود: از مجموع مراجعات امسال، ۴ هزار و ۸۳۰ نفر زن و ۸ هزار و ۴۸۳ نفر مرد بوده‌اند. جالب آنکه، تیرماه برخلاف روند کاهشی ماه‌های قبل شاهد رشد ۱.۷ درصدی آمار نزاع بوده و ۳ هزار و ۸۲۷ نفر به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، در حالی که این رقم در تیرماه سال قبل ۳ هزار و ۷۶۴ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اضافه کرد: طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، اصفهان در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ پس از استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، رتبه چهارم کشور را در تعداد معاینات جسمانی مرتبط با نزاع به خود اختصاص داده است.

