به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیروی‌منش ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت‌های نظارتی این سازمان اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین محورهای بازرسی، رسیدگی به شکایات مردمی است که از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت می‌شود. این شکایات بر اساس موقعیت جغرافیایی استان دسته‌بندی شده و به صورت روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه کنترل بازار نان به عنوان یکی از کالاهای اساسی در اولویت نخست نظارت‌ها قرار دارد، افزود: بخشی از بازرسی‌ها در قالب طرح‌های مناسبتی است که یا از سوی مرکز ابلاغ می‌شود یا در خود استان برنامه‌ریزی می‌شود. این طرح‌ها با تمرکز بر کالاهای مرتبط با فصل یا مناسبت خاص و با همکاری دستگاه‌های نظارتی دیگر اجرا می‌شود.

پیروی‌منش ادامه داد: عملکرد فعالان اقتصادی پیش از اعزام تیم‌های بازرسی، از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها رصد می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

معاون بازرسی سازمان صمت هرمزگان به گشت‌های مشترک نیز اشاره کرد و گفت: این گشت‌ها با همکاری دستگاه‌های تخصصی مانند دانشگاه علوم پزشکی، شرکت‌های پخش، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مسئول برگزار می‌شود تا با حضور کارشناسان مربوطه، فرآیند بازرسی به شکل دقیق و کارشناسی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به تخلفات شرکت‌های آسانسوری در سطح استان گفت: در سال جاری، ۱۱ پرونده تخلف مربوط به شرکت‌های آسانسوری که اقدام به راه‌اندازی غیراصولی در ساختمان‌های مسکونی کرده بودند، تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد. ارزش ریالی این تخلفات بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

پیروی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: روند نظارت و بازرسی تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف اقتصادی به صورت قاطع برخورد می‌شود.