۵ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در گرمسار فعال است

گرمسار- رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار از فعالیت پنج صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام توانمند سازی زنان روستایی و عشایری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو ظهر دوشنبه در بازدید مشاور اقتصادی دفتر توسعه کشاورزی زنان روستایی از فعالیت زنان روستایی گرمسار با بیان اینکه پنج صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان فعال است، ابراز داشت: هدف اصلی راه اندازی این صندوق‌ها توانمند سازی و خود اتکایی زنان روستایی و عشایری است.

وی افزود: بالغ بر ۲۰۰ نفر با بهره‌گیری از همین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در حوزه مشاغل خانگی، صنایع دستی، دام و طیور و کشاورزی و گیاهان دارویی در گرمسار مشغول کار هستند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی استان سمنان از انعقاد تفاهم نامه بین امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و ابراز داشت: بر همین اساس کارگاه تولیدی رشته از محل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در روستای کوشک راه اندازی شده است.

جورابلو با بیان اینکه این طرح از جمله پایلوت‌های پیشنهادی در این تفاهم نامه بوده است، تصریح کرد: این اقدامات به اشتغال، خودکفایی و استقلال زنان و رونق اقتصادی خانوار کمک می‌کند.

وی افزود: از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با زنان روستایی و عشایری بازدید و مشکلات و چالش‌های آنها بررسی و به حل آنها کمک می‌شود.

