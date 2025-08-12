آزادی ۵۲ محکوم مالی و بخشش ۳ محکوم به قصاص در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در میز خدمت قضائی در خیابان اربعین گرگان اظهار کرد: یکی از برکات محرم و صفر استفاده از ظرفیت این دو ماه، برای ترویج فرهنگ صلح و سازش است و در همین راستا دو پویش نذر آزادی و به عشق امام حسین (ع) می بخشم در استان در حال اجرا است.

آسیابی با بیان این که در قالب این دو پویش از طریق جذب کمک‌های خیرین، برای آزادی محکومین مالی نیازمند و غیرعمد تلاش می‌کنیم، افزود: از ابتدای ماه محرم تاکنون در قالب این پویش‌ها، مردم و خیرین استان چهار میلیارد تومان برای آزادی محکومان مالی کمک کردند که در نتیجه آن ۵۲ محکوم مالی توانستند، بدهی خود را بپردازند و از زندان آزاد شوند.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه گفت: بزرگترین کمک و گذشت برای آزادی این محکومان، گذشت شاکیان این پرونده‌ها است که با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و مددجویان زندان صورت گرفت و در نتیجه آن شاکیان این پرونده‌ها از ۶۵ میلیارد تومان از طلب خود گذشت کردند و مددجویان بقیه بدهی را که حدود ۸۵ میلیارد تومان است از طریق اعسار به صورت قسطی می‌پردازند.

وی افزود: همچنین در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) می بخشم، از ابتدای ماه محرم تاکنون سه محکوم به قصاص بخشیده شدند.

وی گفت: با این کمک‌ها مبلغ کمک‌های خیران از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰ میلیارد تومان رسید که در نتیجه آن، ۱۳۸ نفر آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان از مردم و خیران برای پیوستن به پویش به عشق امام حسین (ع) دعوت کرد و گفت: بدهی ۱۵۰ میلیاردی را با چهار میلیارد تومان تعیین تکلیف کردیم و یک قدم که از سوی خیرین برداشته شود چند قدم از سمت ما در قالب ارفاقات قانونی و کمک‌های ستاد دیه صورت می‌گیرد و به برکت همین کمک‌ها امکان آزادی محکومان مالی نیازمند فراهم می‌شود.

پویش به عشق امام حسین (ع) تا پایان ماه صفر ادامه دارد.