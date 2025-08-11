  1. بین الملل
اشغال غزه میلیاردها «شِکل» هزینه روی دست تل‌آویو می‌گذارد

مسئولان صهیونیست به هزینه‌های سرسام آور اشغال غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، مسئولان صهیونیست برآورد کرده‌اند که هزینه اشغال شهر غزه که احتمالاً چند ماه به طول می‌انجامد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به صورت ماهانه تخمین زده می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می‌شود ۲۵۰ هزار نظامی ذخیره برای اشغال شهر غزه فرا خوانده شوند که بدین ترتیب ماهانه هزینه بیش از هفت میلیارد شکل روی دست تل آویو می‌ماند.

علاوه بر این، هزینه‌های مربوط به تجهیزات جنگی و مهمات به ارقام بالا اضافه می‌شود.

پیش از این نیز عملیات موسوم به عرابه‌های گیدعون یک هزینه ۲۵ میلیارد شکلی رو دست رژیم صهیونیستی گذاشته بود.

