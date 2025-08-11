جنایت جدید رژیم صهیونیستی در غزه، شهادت ۷ نفر در یک منزل مسکونی

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بیمارستان العوده در النصیرات اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ شهید از جمله یک کودک و ۲۶ زخمی را در پی هدف قرار دادن تجمع شهروندان در نقطه توزیع کمک‌ها در جنوب وادی غزه و حملاتی که مناطق مرکزی نوار غزه را هدف قرار داد، پذیرفته است.

این بیمارستان اشاره کرد که ۷ نفر از مجروحان برای ادامه درمان به بیمارستان الاقصی منتقل شده‌اند.

اشغالگران اسرائیلی شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را با توپخانه و تیراندازی از بالگردهای خود بمباران کردند، در حالی که محله‌های الزیتون و الشجاعیه در شرق شهر غزه را نیز با توپخانه هدف قرار دادند.

همچنین بامداد امروز، یک پهپاد اسرائیلی چادر خبرنگاران را در مقابل مجتمع الشفاء در شهر غزه هدف قرار داد که منجر به شهادت همکاران خبرنگار انس الشریف و محمد قریقع، و عکاسان ابراهیم ظاهر و محمد نوفل، و زخمی شدن خبرنگار محمد صبح شد.

با این حمله، تعداد خبرنگاران شهیدی که توسط اشغالگران در طول نسل‌کشی کشته شده‌اند، به ۲۳۷ خبرنگار افزایش یافت.

‌دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه نیز امروز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن پنج خبرنگار و عکاس از جمله دو خبرنگار و دو عکاس شبکه الجزیره، اعلام کرد: عملیات ترور این پنج شهید، با قصد و تعقیب قبلی، بعد از هدف‌گیری عمدی و مستقیم چادر این خبرنگاران در اطراف بیمارستان الشفاء واقع در شهر غزه انجام و این جنایت همچنین منجر به زخمی شدن تعدادی از همکاران خبرنگار دیگر شده است.

دفتر مذکور همچنین اعلام کرد با ترور ۵ خبرنگار از سوی اشغالگران، تعداد شهدای خبرنگار در نوار غزه در جریان نسل‌کشی، به ۲۳۷ خبرنگار شهید رسیده است.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه تأکید کرد که هدف قرار دادن خبرنگاران و مؤسسات رسانه‌ای از سوی اشغالگران صهیونیست یک جنایت جنگی کامل است که با هدف خاموش کردن حقیقت و پاک کردن آثار جنایات نسل‌کشی صورت می‌گیرد و مقدمه‌ای برای طرح جنایتکارانه اشغالگران جهت سر پوش گذاشتن بر کشتارهای وحشیانه گذشته و آینده است که در نوار غزه انجام می‌شود.