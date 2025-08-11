پنج کشور مسلمان که شریک اقتصادیِ قاتلان مردم غزه هستند

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: ادامه بیامان نسلکشی مردم بیگناه در غزه، عملیات نظامی بیپروا علیه نیروهای مقاومت در یمن، لبنان، سوریه و آغاز تهاجم مستقیم به خاک ایران، موقعیتی را ایجاد کرده که شاید بیش از هر زمان دیگری از ۱۹۴۸ تاکنون، ماهیت بیرحم، استعلاجو و هژمونیطلب رژیم صهیونی را نمایان کرده است. با این حال برخی دولتهای کشورهای مسلمان همچنان با تصوراتی چون امکان ایجاد وابستگی متقابل و تعریف منافع مشترک با این باند جنایتکار به تجارت گسترده با این موجودیت غاصب ادامه میدهند. اگر کشورهای مسلمان طرف معامله با اسرائیل را در یک جدول قرار دهیم، ترکیه، امارات متحده عربی، مصر، جمهوری آذربایجان و مالزی در صدر آن قرار میگیرند.
بر اساس آمارهای مرجع اقتصادی «دیدبان ترکیب اقتصادی» (OEC) درسال ۲۰۲۳ ترکیه با ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بیشترین میزان تجارت را میان دولتهای مسلمان با اسرائیل داشته که از این رقم، ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات آنکارا و ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار واردات از سرزمینهای اشغالی است. این رقم عظیم، در سال بعدی و با لفاظیهای سیاسی گسترده اردوغان و دولتمردان ترکیه در تعلیق کامل تجارت با اسرائیل، درصدی از کاهش را تجربه کرد. بر اساس آمار Trading Economicsدرسال ۲۰۲۴ کل تجارت ترکیه و رژیم اشغالگر همچنان بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را شامل میشد که از طریق کشور ثالث و یا درج کردن فلسطین بهعنوان مقصد انجام شده است. با وجود کاهش مذکور، ترکیه همچنان با اختلاف قابل توجهی در صدر کشورهای تجارت کننده با رژیم قرار دارد.
در ردهی بعدی، امارات متحده عربی قرار دارد که طبق آمار OEC در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار با رژیم صهیونی تجارت داشته است. صادرات امارات به این رژیم یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار و واردات از آن، ۵۷۵ میلیون دلار را شامل میشد. در سال بعد و درحالی که نسل کشی خونین اسرائیل در غزه آغاز شده بود، تجارت امارات با رژیم افزایشی ۱۱ درصدی را نیز تجربه کرده و گسترش یافت! بد نیست اشاره کنیم که امارات یکی از کشورهایی است که در نقشهی آمریکا برای مدیریت آیندهی غزه نیز نقشی اساسی بر عهده دارد.
مصر سومین کشور در این جدول است که بر اساس آمار OEC در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار با اسرائیل تجارت داشته که رقم قابل توجه ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن را صادرات رژیم صهیونی به مصر و تنها ۲۰۰ میلیون دلار صادرات مصر به این رژیم تشکیل داده است. رقم صادرات مصر به اسرائیل در سال بعد بیش از دو برابر افزایش یافت!
در رتبه چهارم این جدول جمهوری آذربایجان قرار میگیرد. باکو که یکی از مهمترین متحدان اقتصادی و نظامی تلآویو است، در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار با رژیم غاصب تجارت کرده است. مطابق آمار OEC از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات آذربایجان و ۱۵۰ میلیون دلار سهم صادرات اسرائیل است. البته با توجه به تعاملات امنیتی و نظامی این دو دولت احتمال میرود رقم واقعی تجارت دوجانبه آنها حتی از این نیز بالاتر باشد؛ چرا که اسرائیل تامین کننده اصلی تسلیحات جمهوری آذربایجان و باکو، تامین کننده اصلی نفت باند جنایتکار اسرائیل است که در پالایشگاههای این رژیم تبدیل به سوخت هواپیماهای جنگنده شده و امکان بمباران مردم بیگناه در غزه، لبنان، یمن و ایران را فراهم میکند. کما اینکه بیش از ۹۸% رقم خیره کننده یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات باکو به اسرائیل را نفت خام شکل داده است. نفت خام باکو، یکی از رگهای حیاتی رژیم صهیونی برای ادامه عملیات نظامی علیه مردم بیگناه در کشورهای مسلمان و حتی تامین انرژی داخل سرزمینهای اشغالی است.
یکی از جالبترین موارد در این لیست اما پنجمین کشور آن است. مالزی، کشوری که برخلاف چهار کشور ذکر شده رژیم صهیونی را به رسمیت نشناخته و عادیسازی روابط با اسرائیل را بهصورت قانونی ممنوع کرده است، در سال ۲۰۲۳ چیزی حدود ۳۷۷ میلیون دلار با رژیم صهیونی مبادلات تجاری داشته است که البته در قیاس با چهار کشور بالا، رقمی کمتر به حساب میآید اما با توجه به موضع این کشور در عدم شناسایی اسرائیل، همین میزان تجارت نیز محل تامل است. از این رقم، ۳۵۲ میلیون دلار صادرات محصولات مالزی به اسرائیل و ۲۵ میلیون دلار صادرات اسرائیل به مالزی است. در سال بعدی، این رقم افزایش قابل توجهی داشته و به ۴۵۸ میلیون دلار رسیده است.
البته فهرست کشورهای مسلمانی که دولتشان با رژیم صهیونی تجارت و مبادلات تجاری دارد به اینجا ختم نمیشود اما پنج کشور مذکور در صدر این فهرست قرار میگیرند؛ صدرنشینی خفتباری که باید مایه ننگ و بیآبرویی آنان باشد. افزایش قابل توجه تجارت بین بسیاری از این کشورها و اسرائیل، در اوج جنایات صهیونیها علیه کودکان بیگناه غزه و ادامه تامین سوخت جنگندههایی که برای کشتن مردم بیدفاع از زمین برمیخاستند، ننگی حتی بزرگتر برای ملتهایی است که دولتهایشان مشغول این تجارت پرسود و خونین بوده و آنان با سکوت خود امکان آن را فراهم آوردهاند.
