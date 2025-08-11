برق ۵۹ اداره پر مصرف لرستان قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: برق ۵۹ اداره و سازمان پرمصرف که به هشدارها و الزامات مدیریت مصرف بی‌توجه بوده و پس از پایان ساعات کاری اقدام به خاموش‌کردن سامانه‌های سرمایشی خود نکرده یا ساعات کاری را کاهش نداده بودند، قطع شد.

وی گفت: باتوجه‌به افزایش بی‌سابقه دما و رشد مصرف انرژی در استان، بر اساس داده‌های کنتورهای هوشمند و بازدیدهای میدانی بازرسان شرکت، مصرف برق ادارات به طور روزانه پایش می‌شود و با مشترکان پرمصرف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: طبق ضوابط ابلاغی، ادارات و سازمان‌ها موظف‌اند در ساعات اداری، مصرف برق خود را ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و پس از پایان ساعت کاری، ۶۰ درصد کمتر از میزان مصرف همان روز کاهش دهند.

جمشیدی، گفت: همچنین دمای آسایش کولرها باید روی ۲۵ درجه تنظیم و در پایان ساعت کاری خاموش شوند.

وی تأکید کرد: این روند تا پایان دوره پیک‌بار ادامه دارد و مراکز متخلف در مرحله نخست اخطار و در مرحله بعد، قطع برق را تجربه خواهند کرد. هدف اصلی این اقدامات، تأمین برق پایدار و مطمئن برای همه مشترکان در شرایط اوج مصرف است.