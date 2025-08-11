  1. اقتصاد
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

دستورالعمل بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه منتشر شد

دستورالعمل بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه منتشر شد

دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه در سی و چهارمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی تصویب و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عالی در سی و چهارمین نشست (فوق‌العاده) مورخ ۰۸/‏۰۵/‏۱۴۰۴‬ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری، مؤسسات اعتباری جامع، مؤسسات اعتباری تخصصی و بانک‌های قرض الحسنه را تصویب کرد.

گفتنی است این مصوبات بااستناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب خردادماه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است.

همچنین دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات توسعه‌ای پس از جمع بندی کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دادستان کل کشور و تصویب در هیأت عالی ابلاغ می‌شود.

