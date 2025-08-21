آغاز عملیات شهرک ۵۱۵ هکتاری ملایر تا دو هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا یوسفیان بعدازظهر پنجشنبه در سفر به ملایر با اشاره به آغاز مقدمات اجرای پروژه احداث شهرک ۵۱۵ هکتاری ملایر تا دو هفته آینده اظهار کرد: طرح اولیه این شهرک در دست تهیه و تصویب است و عملیات ابتدایی آماده‌سازی زمین به مراحل نهایی رسیده؛ به‌زودی مرحله نخست شامل شکل‌دهی معابر اولیه آغاز خواهد شد.

وی وسعت فاز نخست شهرک را ۳۲۰ هکتار اعلام کرد و افزود: پس از ارائه طرح اولیه این فاز، عملیات خاکی معابر اصلی بلافاصله آغاز می‌شود.

یوسفیان خاطرنشان کرد: برای انجام مطالعات تکمیلی و اصلاح خط پروژه به‌منظور بهینه‌سازی حجم خاکبرداری، حدود سه ماه زمان نیاز است و پس از آن، پیمانکار آماده‌سازی انتخاب خواهد شد.

به گفته وی، در چند ماه آینده با تعیین کد قطعات و انجام قرعه‌کشی، روند واگذاری به مردم آغاز می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان این پروژه را گامی مهم در توسعه شهری» دانست و تأکید کرد: اجرای آن با رعایت کامل استانداردهای فنی و عمرانی پیش خواهد رفت.