۷۵ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه در اصفهان کشف شد

سرهنگ مهدی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، تیم‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات هوشمندانه پلیسی از دپوی سوخت در یک سوله در شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران پس از اقدامات تخصصی و هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این سوله موفق شدند ۷۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۷ میلیارد ریال را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: در این عملیات ۳ دستگاه کامیون که با استفاده از مشک‌های پلاستیکی اقدام به بارگیری سوخت از دپوی مذکور جهت انتقال به استان‌های جنوبی می‌کردند توقیف و ۵ متهم نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت برخورد با شبکه‌های قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به کشف بیش از یک میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در استان اصفهان شده اند.