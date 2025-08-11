  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

کشف یک کیلو مواد روان‌گردان و دستگیری متهم

کشف یک کیلو مواد روان‌گردان و دستگیری متهم

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فروشنده حرفه‌ای و سابقه دار مواد روان گردان و کشف یک کیلو مواد مخدر از وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۰۵ سنایی در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی، یک نفر فروشنده مواد روان گردان را شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی پلیسی محدوده فعالیت متهم شناسایی شده و نامبرده در حین فروش مواد روان گردان رؤیت، که بلافاصله دستگیر شد و در ادامه مأموران با بازرسی بدنی موفق شدند از کیف متهم قریب به یک کیلوگرم ماده روان گردان که به صورت بسته بندی که برای فروش آماده شده بود کشف کنند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهم به جرم خود مبنی بر فروش مواد روان گردان اعتراف و به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: پلیس در هر شرایطی در مقابله با سوداگران مرگ و جلوگیری از آسیب‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد خبر 6557547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها