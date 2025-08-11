به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۰۵ سنایی در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی، یک نفر فروشنده مواد روان گردان را شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی پلیسی محدوده فعالیت متهم شناسایی شده و نامبرده در حین فروش مواد روان گردان رؤیت، که بلافاصله دستگیر شد و در ادامه مأموران با بازرسی بدنی موفق شدند از کیف متهم قریب به یک کیلوگرم ماده روان گردان که به صورت بسته بندی که برای فروش آماده شده بود کشف کنند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهم به جرم خود مبنی بر فروش مواد روان گردان اعتراف و به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: پلیس در هر شرایطی در مقابله با سوداگران مرگ و جلوگیری از آسیب‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.